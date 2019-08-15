Свердловский губернатор предложил наградить экипаж самолета, севшего в поле в Подмосковье

"Героический экипаж рейса "Уральских авиалиний": командир воздушного судна - Дамир Юсупов, второй пилот - Георгий Мурзин, старший бортпроводник - Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники - Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина. <…> Эти люди должны быть представлены к наградам", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По последним данным, в результате аварийной посадки пострадали 23 человека, среди них пять детей. Все они госпитализированы.