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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье самолета улетят из Домодедово

В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что резервный борт будет направлен в подмосковный аэропорт после обеда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Симферополь, который совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, после осмотра медиков будут доставлены в аэропорт Домодедово. Об этом в четверг ТАСС сообщил коммерческий директор компании Кирилл Скуратов.

"Как только нам разрешат, то есть закончится осмотр медиков, все пассажиры будут перевезены в Домодедово. Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы. А также после обеда в Домодедово будет направлен резервный борт авиакомпании", - сказал Скуратов.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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