Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье самолета улетят из Домодедово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва - Симферополь, который совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье, после осмотра медиков будут доставлены в аэропорт Домодедово. Об этом в четверг ТАСС сообщил коммерческий директор компании Кирилл Скуратов.

"Как только нам разрешат, то есть закончится осмотр медиков, все пассажиры будут перевезены в Домодедово. Там мы готовы в первую очередь посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы. А также после обеда в Домодедово будет направлен резервный борт авиакомпании", - сказал Скуратов.