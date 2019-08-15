Глава СК направил в Омск криминалистов центрального аппарата для поиска пропавшего ребенка

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Омскую область, где 13 августа пропал ребенок, выехали наиболее опытные следователи - криминалисты центрального аппарата ведомства для оказания помощи в поисках трехлетнего Коли Бархатова", - сообщили в СК.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Омскую область для поисков пропавшего мальчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

На место происшествия направлены передвижные криминалистические лаборатории. Для поиска ребенка и его следов будут применены дополнительные беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор, детекторы нелинейных переходов, а также иные криминалистические средства. "Александр Бастрыкин поручил криминалистам Главного управления криминалистики СК России использовать весь криминалистический потенциал для скорейшего установления местонахождения ребенка. Одновременно с этим глава ведомства потребовал от руководства областного следственного управления принять все необходимые меры к установлению причин и обстоятельств исчезновения мальчика", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, мальчик пропал в Большереченском районе Омской области. Родители, приехав для сбора ягод в лес, оставили мальчика одного в салоне автомобиля на переднем сиденье с захлопнутой дверью. Спустя 15 минут они вернулись и обнаружили отсутствие ребенка. Родители около 3 часов искали ребенка самостоятельно, после чего обратились в полицию.

Следственными органами СК России по Омской области по факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Работы по поиску ребенка не прекращаются ни на минуту. В них участвуют сотрудники следственного управления и других правоохранительных органов, представители областного ГУ МЧС России, кинологи со служебными собаками, местные жители и члены общественных организаций "Доброспас" и "Лиза Алерт", - отметили в СК. Также к поискам мальчика привлечены авиация. В ходе поисковых работ найдена кепка мальчика, которую опознал отец.