СМИ: работа ирландского аэропорта Шэннон приостановлена из-за возгорания самолета

ТАСС, 15 августа. Самолет Boeing 767 авиакомпании Omni Air International загорелся в четверг перед вылетом из аэропорта Шэннон в Ирландии. Об этом сообщила газета The Irish Times.

По ее сведениям, авиадиспетчеры заметили дым, когда авиалайнер выруливал на взлет, и экстренно предупредили экипаж самолета. Пожарная служба ликвидировала возгорание, пассажиры эвакуированы через надувные трапы. Работа воздушной гавани, как уточняет The Irish Times, приостановлена.

"Мы работаем над тем, чтобы отбуксировать самолет с места происшествия и безопасно открыть взлетно-посадочную полосу. Это может занять некоторое время", - говорится в сообщении администрации аэропорта в Twitter.