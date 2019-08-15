Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Саратовской области

САРАТОВ, 15 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали и один погиб при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Саратовской области, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Около 11:10 (мск) на автоподъезде к городу Вольску от автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград Р-228 произошло столкновение "КамАЗа" и автомашины ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗ с травмами госпитализированы, пассажир ВАЗ-2107 - женщина 1974 года рождения - от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.