Полиция и ФСБ обезвредили банду оружейников в Тверской области

ТАСС, 15 августа. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, изготовляющей оружие и модернизирующей гражданские образцы в боевые аналоги в Тверской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ в четверг.

"Управлениями ФСБ и МВД России по Тверской области пресечена деятельность преступной группы, причастной к изготовлению оружия, модернизации гражданских образцов в боевые аналоги и их последующему сбыту на территории Тверской области. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по местам их проживания и работы из незаконного оборота изъято два пулемета, 10 винтовок и карабинов, четыре пистолета-пулемета, 12 пистолетов и револьверов, 23 артиллерийских снаряда и мины, 19 ручных осколочных гранат, два кумулятивных снаряда, более 1700 патронов различного калибра, 15 основных частей и значительное количество комплектующих для изготовления оружия, 25 единиц холодного оружия, а также наркотические вещества растительного происхождения", - говорится в сообщении. Кроме того, была прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.

В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к деятельности преступной группы, продолжаются. Возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК России ("Незаконный оборот оружия").