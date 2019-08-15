Мать погибшей в запертой квартире в Кирове девочки останется под стражей до 19 октября

КИРОВ, 15 августа. /ТАСС/. Срок нахождения под стражей 21-летней Марии Пленкиной, чья трехлетняя дочь была найдена мертвой в запертой квартире в Кирове, продлен до 19 октября. Женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Марии Пленкиной продлили [срок пребывания под стражей] до 19 октября, в настоящее время она находится в Москве. В ближайшее время в отношении нее будет проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты ожидаются в сентябре", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тело ребенка нашла в квартире бабушка 20 февраля. Мать оставила дочь одну дома на неделю без еды и воды. По данным следствия, мать девочки высказывала намерения отдать ребенка в социальное учреждение. При этом она заявила следователям, что не желала смерти ребенка, когда уходила из дома.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", мать ребенка частично признала вину. Возбуждено также уголовное дело о халатности в отношении работников органов профилактики и здравоохранения, поскольку ребенок жил в плохих условиях и с 2016 года не наблюдался у врача.

В правительстве области, в том числе после этого случая, разработали механизм межведомственного взаимодействия по выявлению неблагополучных семьей и контролю за соблюдением в них прав детей. Согласно новому порядку, если ребенок по неуважительным причинам не посещает детский сад или школу, а также если педагогу стали известны случаи жестокого обращения с ребенком, сотрудник должен информировать об этом орган опеки и попечительства, а также оказать помощь ребенку. Информация в органы опеки или в полицию будет поступать и в случае непосещения ребенком поликлиники для профилактического осмотра, а также если медработник заметит, что за ребенком должным образом не ухаживают. В свою очередь орган опеки, получив сигнал, организует проверку условий проживания ребенка, проведет беседу с родителями и примет меры по обеспечению безопасности.