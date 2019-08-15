СМИ сообщили об атаке аэропорта города Зувары близ границы Ливии с Тунисом

ТАСС, 15 августа. Боевые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, нанесли несколько ударов по аэропорту города Зувары, расположенного близ границы с Тунисом и в 110 км к западу от Триполи. Об этом в четверг сообщила в своей электронной версии газета Asharq Al-Awsat.

По имеющимся данным, ВВС ЛНА "атаковали центр по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), находящийся в зоне аэродрома Зувары". Данных о возможных разрушениях или пострадавших в результате бомбардировки не имеется.

Как указало командование ВВС, удары были точечными, намеченные цели поражены.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь, Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.