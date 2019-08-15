Спасатели тушат пожар на площади 500 кв. м на производстве рыбной продукции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15 августа. /ТАСС/. Возгорание на площади 500 кв. м в производственно-складском сооружении на Пулковском шоссе, 103 тушат по повышенному номеру сложности. Как сообщили ТАСС в городском управлении МЧС, есть угроза распространения огня, люди эвакуированы.

"В одноэтажном производственно-складском сооружении горит внутри на площади 500 кв. м. Есть угроза распространения. Люди эвакуированы, со слов администрации. Ранг пожара повышен до №2", - сказали в управлении.

На место выехала передвижная лаборатория для контроля воздуха. В готовности к вылету находятся два вертолета Ка-32 и один вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

"По предварительной информации, горит цех по производству рыбной продукции", - уточнили в городском главке МЧС.