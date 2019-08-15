СК РФ возбудил дело по фактам обстрелов украинскими военнослужащими жилых домов в Донбассе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело еще по трем фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими жилых домов в Донбассе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"13 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели из огнестрельного оружия обстрелы школы № 4 в населенном пункте "Золотое-5" в поселке Михайловка самопровозглашенной Луганской народной республики. Также было обстреляно одно из домовладений по улице Корчагина", - сказали в СК.

По данным ведомства, 14 августа украинские военные обстреляли жилой дом на улице Артиллеристов в поселке Шахты им. Гагарина в городе Горловка провозглашенной Донецкой народной республики. "В ночь с 14 на 15 августа украинские силовики в результате прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения уничтожили жилой дом по улице Полетаева в поселке Зайцево. По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что во всех случаях были причинены различные повреждения объектам гражданской инфраструктуры, не являющимся военными целями. Так, украинские военнослужащие нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие и Дополнительного протокола II к ней. "Следователи СК России принимают предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, а также должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы об обстрелах гражданских объектов", - добавили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (14:00 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.