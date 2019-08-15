В Сочи отправили под домашний арест несовершеннолетнюю, обвиняемую в убийстве

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя жительница Сочи зарезала ножом брата своего молодого человека во время застолья, девушке предъявили обвинение в убийстве. Ее отправили под домашний арест. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Установлено, что в ночь на 26 июля 16-летняя местная жительница со своим молодым человеком и его 24-летним братом употребляла алкогольные напитки у них дома на улице Мзымтинской в селе Черешня. По версии следствия, во время распития спиртного между братьями произошла ссора, перешедшая в драку. Со слов девушки, она попыталась разнять конфликтующих, на что брат ее молодого человека оттолкнул ее и стал оскорблять. В ответ на это девушка нанесла обидчику один удар ножом в область спины, после чего ушла к себе домой, выбросив по дороге нож", - говорится в сообщении ведомства.

Брат пострадавшего вызвал на место сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи. "Прибывшие на место врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного колото-резаного ранения. Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю несовершеннолетней предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). В отношении обвиняемой с учетом ее возраста избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в пресс-службе регионального СК.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.