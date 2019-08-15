В Самаре к 24 годам приговорен осужденный, организовавший из колонии банду для киднеппинга

ТАСС, 15 августа. Суд в Самарской области приговорил к 24 годам лишения свободы осужденного, который из колонии руководил преступной группой для киднеппинга - похищений детей и вымогательства денег за их освобождение.

Как сообщили ТАСС в Следственном комитете, следствием и судом установлено, что "с 2015 по 2017 год Руслан Бакиев, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии в Самарской области, создал на территории области организованную преступную группу". В ее состав он вовлек свою знакомую Екатерину Косареву, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, и еще ряд лиц. По данным следствия, в январе 2018 года участники группы (некоторые из которых не были посвящены в цели преступления) попытались похитить годовалого ребенка в Тольятти, а спустя несколько дней похитили четырехлетнего ребенка на территории города Кинель, потребовав у матери ребенка 2 млн рублей за освобождение сына.

В тот же день похитители были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД по Самарской области при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" Росгвардии. Кроме того, как установило следствие, в феврале 2017 года двое участников группы, проходя срочную военную службу в Московской области, похитили 10 ручных осколочных гранат.

Семеро обвиняемых в зависимости от роли каждого были признаны виновными в похищении человека и попытке похищения, вымогательстве в особо крупном размере, а также в хищении и незаконном обороте боеприпасов.

"Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Косаревой - 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщили в СК. Пятеро их соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от трех до восьми лет.