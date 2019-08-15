На Кубани умер ребенок, получивший ранение во время игры во дворе

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Шестилетний мальчик во дворе дома в Краснодарском крае получил смертельную рану, играя во дворе дома со старшей сестрой. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК по региону.

"По версии следствия, вечером 9 августа малолетний мальчик находился во дворе дома со своей девятилетней сестрой. Недалеко от детей у крыльца дома находилась их мать. В какой-то момент женщина услышала крик сына и, подбежав к нему, обнаружила у ребенка колотое ранение в области грудной клетки. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, на встречу которой родители с пострадавшим ребенком направились на автомобиле, мальчик скончался по пути в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Брюховецком районе. В настоящее время сотрудниками ведомства возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Назначена судебно-медицинская экспертиза.