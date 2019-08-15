Трамп потребовал длительного тюремного заключения для стрелка из Филадельфии

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал приговорить к длительному сроку тюремного заключения мужчину, открывшего огонь по сотрудникам полиции в Филадельфии. Об этом американский лидер написал в четверг в Twitter.

"Стрелку из Филадельфии вообще нельзя было позволять появляться на улицах. У него длительное и очень опасное криминальное прошлое. После того как он ранил стольких полицейских и был схвачен, выглядел он так, как будто неплохо себя чувствует. Нужен длительный приговор - нам надо быть намного более жесткими в отношении уличной преступности", - сказал он.

Новый резонансный случай со стрельбой произошел в среду в США: в Филадельфии (штат Пенсильвания) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате шесть стражей порядка получили ранения. Подозреваемый забаррикадировался в жилом доме и в течение нескольких часов вел из него стрельбу, после переговоров с властями он сдался.

По информации газеты Philadelphia Inquirer, подозреваемым является 36-летний житель Филадельфии Моррис Хилл. Он ранее несколько раз был уличен в нарушении законов, касающихся хранения огнестрельного оружия, а также оказывал сопротивление при аресте. По сведениям телеканала Fox News, у Хилла имелась при себе полуавтоматическая винтовка AR-15 и несколько пистолетов.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о появлении вооруженных людей в общественных местах. Одной из причин этого стало то, что ранее в этом месяце произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.