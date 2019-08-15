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При нападении боевиков на правительственные объекты в Мьянме погибли 11 человек

Вооруженные силы страны начали контртеррористическую операцию

ТАСС, 15 августа. По меньшей мере 11 человек погибли при нападении боевиков этнической экстремистской группировки "Северный альянс" на ряд правительственных и военных объектов Мьянмы. Об этом в четверг сообщила газета The Myanmar Times со ссылкой на местные власти.

В результате обстрела военной академии боевиками в городе Мемьо в центральном штате Мандалай погиб сотрудник учебного заведения, офицер Вооруженных сил страны получил ранения.

В соседнем городе Нанчжо экстремисты напали на полицейский участок, в ходе перестрелки убив семерых военных и трех сотрудников правоохранительных органов.

Вооруженные силы Мьянмы начали контртеррористическую операцию.

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