При нападении боевиков на правительственные объекты в Мьянме погибли 11 человек

ТАСС, 15 августа. По меньшей мере 11 человек погибли при нападении боевиков этнической экстремистской группировки "Северный альянс" на ряд правительственных и военных объектов Мьянмы. Об этом в четверг сообщила газета The Myanmar Times со ссылкой на местные власти.

В результате обстрела военной академии боевиками в городе Мемьо в центральном штате Мандалай погиб сотрудник учебного заведения, офицер Вооруженных сил страны получил ранения.

В соседнем городе Нанчжо экстремисты напали на полицейский участок, в ходе перестрелки убив семерых военных и трех сотрудников правоохранительных органов.

Вооруженные силы Мьянмы начали контртеррористическую операцию.