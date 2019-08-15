СМИ: в Японии из-за тайфуна погиб один человек

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей один человек погиб, еще 49 пострадали на западе основного японского острова Хонсю, куда в четверг обрушился мощный тайфун "Кроса". Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что погиб 82-летний житель города Ономити в префектуре Хиросима, его смыло приливной волной в море, когда он швартовал лодку.

Тайфун принес в западные регионы Японии шквалистый ветер и проливные дожди. В ряде районов было отмечено сильное повышение уровня рек. Сейчас тропический шторм находится в Японском море и движется в сторону северного острова Хоккайдо. Скорость ветра в его центральной части составляет около 25 метров в секунду.

Из-за тайфуна в Японии в течение дня было серьезно нарушено транспортное сообщение. Авиакомпании отменили более 800 внутренних рейсов. Также существенно сократилось количество курсирующих скоростных экспрессов "синкансэн", были перекрыты некоторые участки скоростных автомагистралей, где существовала угроза схода оползней из-за обильных осадков.