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Пожар на территории промзоны в Москве локализовали

Возгорание тушат девять единиц техники и 36 человек личного состава

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 400 кв. м на территории цеха по производству фарфоровых изделий на севере Москвы локализовали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время пожар в цехе по производству фарфоровых изделий локализован на площади 400 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание металлического одноэтажного ангара на Талдомской улице, 2Б. В настоящее время на месте происшествия работают девять единиц техники и 36 человек личного состава. В результате пожара один человек пострадал.

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