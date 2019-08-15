ОНФ подтвердил наличие незаконной свалки вблизи аэропорта Жуковский

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Неубранная незаконная свалка расположена в непосредственной близости к аэропорту Жуковский в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Утром в четверг пассажирский самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского, совершил аварийную посадку в поле в Раменском районе. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Орнитологи указали на то, что чайки зачастую выбирают свалки местом своей кормежки. Общероссийский народный фронт проанализировал по просьбе ТАСС точки на интерактивной "Карте свалок", которую организация ведет в рамках проекта "Генеральная уборка".

"Анализ точек, отмеченных на интерактивной карте свалок ОНФ в радиусе 15-20 км от аэропорта Жуковский (Раменский район). Есть 15 отметок в исследуемом радиусе. <…> В непосредственной близости к аэропорту - три отметки, из них две - решенные проблемы, одна находится в работе (незаконный сброс мусора на территории озера Глушица)", - сообщили ТАСС в ОНФ. Озеро Глушица находится менее чем в 1 км от аэропорта.

В Росприроднадзоре, в свою очередь, сообщили, что жалобы о свалке вблизи озера Глушица поступали в ведомство с мая 2017 года. В том же месяце инспекторы ведомства выезжали на место и подтвердили наличие навалов бытового мусора под открытым небом. По итогам проверки виновной в появлении свалки была признана компания "Вымпел К".

"По итогам административного расследования ООО "Вымпел К" привлечен к административной ответственности <…> в виде штрафов на общую сумму 500 тыс. рублей, по факту неуплаты которых были составлены протоколы <…> и направлены на рассмотрение в органы судебной власти. <…> Департаментом Росприроднадзора произведен расчет ущерба, причиненного ООО "Вымпел К" почвам в результате нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в размере 25, 2 млн рублей. В добровольном порядке уплачен не был, дело находится на рассмотрении в суде", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Росприроднадзоре не уточнили, каков статус незаконной свалки на сегодняшний день, но отметили, что передавали информацию о ней в Минэкологии Московской области, главе городского округа Жуковский, в Главное управление МЧС России по Московской области и Управление Роспотребнадзора по Московской области. Еще один объект обращения с отходами, по данным Росприроднадзора, находится в 1 км от аэропорта - мусороперегрузочная станция компании ООО "Экосервис" на улице Наркомвод и Коммунальном проезде. В ведомстве отметили, что полномочия по надзору за ним осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.