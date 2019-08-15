Спасатели эвакуировали со склона Эльбруса туриста из Малайзии

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Малайзии, который запросил помощи с высоты 5,2 тыс. метров над уровнем моря. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

"15 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря гражданин Малайзии 1989 года рождения попросил о помощи. По состоянию на 23:00 мск 15 августа поисково-спасательные работы полностью завершены. Альпинисту была оказана помощь по спуску до высоты 3,8 тыс. м на базу "Приют-11", где от дальнейшей помощи он отказался", - сказал Беров.

В поисково-спасательных работах были задействованы трое сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.