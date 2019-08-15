CNN: сын гонщика Дэйла Эрнхардта госпитализирован после ЧП на аэродроме в США

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Небольшой самолет Cessna Citation в четверг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся на аэродроме в штате Теннесси. Находившиеся на борту сын многократного чемпиона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Дэйл Эрнхардт - младший с женой не пострадали, сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, инцидент произошел после приземления самолета на аэродроме Элизабеттон.

"Все находятся в целости и доставлены в больницу для обследования. Другой информации у нас пока нет", - сообщила в своем Twitter сестра бывшего автогонщика Келли.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США информировало, что на борту Cessna Citation находились два летчика и трое пассажиров. Они выбрались из горящего самолета самостоятельно до прибытия расчета пожарных. Аэродром временно закрыт до завершения начального этапа расследования инцидента и ликвидации последствий утечки топлива из бака самолета.

44-летний Эрнхардт - младший назывался самым популярным гонщиком NASCAR 15 лет подряд и в настоящее время работает спортивным комментатором на телекомпании NBC. Его отец Эрнхардт - старший (1951-2001) считается легендой автогонок и обладателем 76 кубков "Уинстона". Умер в феврале 2001 года от травм, полученных в столкновении гоночных машин на заезде серии Daytona 500.