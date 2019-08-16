{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Якутии за стуки ликвидировали 13 лесных пожаров

В тушении участвуют 460 человек и 36 единиц техники

ЯКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали в Якутии за сутки 13 лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства экологии.

"За прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров в зонах тушения и контроля", - говорится в сообщении ведомства.

По оперативным данным на 16 августа, в республике ведутся работы по тушению 11 лесных пожаров, из них действующих - 9, локализовано два пожара. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 775 га, в зоне контроля - 880 224 га.

К тушению пожаров привлечено всего 460 человек, в том числе 64 работника службы наземной охраны лесов, 36 единиц техники. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 155 зарегистрированных термоточек.

Из-за ухудшения видимости, вызванного лесными пожарами, не выполняются рейсы в поселок Батагай на севере Якутии. В четверг был отменен вылет в поселок Усть-Куйга, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".

В селах проводят превентивные работы для защиты от пожаров: возводят минерализованные полосы и проводят встречный отжиг огня. В некоторых районах сохраняется задымленность, вызванная лесными пожарами в Якутии и соседних регионах. В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах увеличен запас лекарств, медицинских масок и ватно-марлевых повязок на случай ухудшения ситуации.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
Под угрозу подтопления из-за тайфуна "Кроса" в Приморье попадают десять районов края
В их число вошли Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский. Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский районы
Читать полностью