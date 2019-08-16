Под угрозу подтопления из-за тайфуна "Кроса" в Приморье попадают десять районов края

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, которые идут на территории Приморского края в связи с приходом тайфуна "Кроса" и активного атмосферного фронта, приведут к паводкам и подтоплениям в 10 районах Приморья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"В связи с прогнозируемыми на 16-17 августа сильными дождями ожидается формирование локальных дождевых паводков на реках юго-западных, западных и восточных районов края. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский. Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский", - говорится в сообщении.

Группировки спасателей направлены в Дальнереченский городской округ, Красноармейский и Лазовский муниципальные районы. Дополнительно еще одна аэромобильная группировка направлена 16 августа в Хасанский район в связи с выпадением осадков и разливами рек.

По данным МЧС, в Приморском крае за минувшие сутки подтоплено 77 придомовых территорий в Дальнереченском ГО и Красноармейском районе. В этом же районе нарушено транспортное сообщение с шестью селами.