{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Транспортное сообщение нарушено в девяти районах Приморья из-за тайфуна "Кроса"

Восстановление проезда начнется после спада воды.

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Сильные дожди и паводки привели к нарушению транспортного сообщения в девяти районах Приморского края в результате действия тайфуна "Кроса" и активного атмосферного фронта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

На эту тему

Ранее власти края сообщали о подтоплении дорог к шести селам на севере Приморья.

"Проезда нет на девяти участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды", - говорится в сообщении.

В частности, на юге - в Хасанском районе, где за минувшие сутки выпало наибольшее количество осадков - подтоплены участки дорог Барабаш - Безверхово и Хасан - Гвоздево. В Уссурийском городском округе нет проезда в село Яконовка, подтоплен участок дороги Борисовка - Утесное. В Пограничном районе без транспортного сообщения остались села Духовское и Садовый, зафиксированы переливы через проезжую часть на нескольких участках дорог. В Октябрьском районе нет проезда на участке дороги Гранатовка - Синельниково, затруднено сообщение с селами Покровка и Липовцы. В Ханкайском районе подтоплены участки трасс к шести населенным пунктам.

По данным властей, на подтопленных участках выставлены посты ГИБДД.

Теги
РоссияПриморский край
Лесной пожар в Джергинском заповеднике в Бурятии ликвидирован
Причиной пожара стала сухая гроза
Читать полностью