Транспортное сообщение нарушено в девяти районах Приморья из-за тайфуна "Кроса"

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Сильные дожди и паводки привели к нарушению транспортного сообщения в девяти районах Приморского края в результате действия тайфуна "Кроса" и активного атмосферного фронта. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона .

Ранее власти края сообщали о подтоплении дорог к шести селам на севере Приморья.

"Проезда нет на девяти участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды", - говорится в сообщении.

В частности, на юге - в Хасанском районе, где за минувшие сутки выпало наибольшее количество осадков - подтоплены участки дорог Барабаш - Безверхово и Хасан - Гвоздево. В Уссурийском городском округе нет проезда в село Яконовка, подтоплен участок дороги Борисовка - Утесное. В Пограничном районе без транспортного сообщения остались села Духовское и Садовый, зафиксированы переливы через проезжую часть на нескольких участках дорог. В Октябрьском районе нет проезда на участке дороги Гранатовка - Синельниково, затруднено сообщение с селами Покровка и Липовцы. В Ханкайском районе подтоплены участки трасс к шести населенным пунктам.

По данным властей, на подтопленных участках выставлены посты ГИБДД.