{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске мальчик провалился в яму с кипятком

СК возбудил уголовное дело

ОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ области.

"По версии следствия, 26 июля 2019 года в тепловой сети, принадлежащей коммерческой организации и проходящей вблизи дома 7 корпус 6 по улице Завертяева в Омске, возник прорыв горячей воды, предназначенной для бытовых нужд. Ввиду неустранения аварии лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию тепловой сети, около 22 часов 28 июля 2019 года проходивший мимо 10-летний мальчик провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела", - говорится в сообщении .

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание - лишение свободы на два года.

Ребенок в настоящее время продолжает лечение, уточнили в следственном управлении. Расследование дела продолжается.

Теги
РоссияОмская область
Подтопления из-за паводка отмечаются в двух городах и 18 поселениях Хабаровского края
На территории региона идут дожди, вызванные тайфунами
Читать полностью