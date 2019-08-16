В Омске мальчик провалился в яму с кипятком

ОМСК, 16 августа. /ТАСС/. Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ области.

"По версии следствия, 26 июля 2019 года в тепловой сети, принадлежащей коммерческой организации и проходящей вблизи дома 7 корпус 6 по улице Завертяева в Омске, возник прорыв горячей воды, предназначенной для бытовых нужд. Ввиду неустранения аварии лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию тепловой сети, около 22 часов 28 июля 2019 года проходивший мимо 10-летний мальчик провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела", - говорится в сообщении .

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание - лишение свободы на два года.

Ребенок в настоящее время продолжает лечение, уточнили в следственном управлении. Расследование дела продолжается.