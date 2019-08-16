Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась почти на 1 тыс. га

ИРКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Площадь лесных возгораний в Иркутской области за прошедшие сутки сократилась почти на 1 тыс. га. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано три пожара общей площадью 1,2 тыс. га, в том числе 1,1 тыс. га, покрытых лесом. Пожары потушены в Бодайбинком, Катангском и Киренском районах", - говорится в сообщении.

Кроме того, локализовать за минувшие сутки удалось девять очагов на площади 13,9 тыс. га. "Пять пожаров локализованы в Киренском районе, два в Жигаловском, по одному в Качугском и Усть-Кутском районах, - уточнила пресс-службе. - Также локализованы два пожара в Бодайбинском районе на землях Витимского заповедника и два в Качугском районе на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" - общая площадь этих очагов 3,6 тыс. га".

К утру 16 августа продолжает действовать 28 пожаров общей площадью 74,7 тыс. га, 68 тыс. из которых - покрытые лесом. "В обслуживаемой зоне находится пять очагов площадью 12,3 тыс. га, остальные 23 пожара зарегистрированы в зоне контроля, - сообщается в пресс-релизе. - 14 очагов действует в Мамско-Чуйском районе, четыре в Бодайбинском, три в Катангском, по два в Усть-Кутском, Киренском и Казачинско-Ленском районах, один - в Жигаловском районе".

Всего в тушении природных пожаров в Иркутской области задействованы около 800 человек, в том числе парашютисты-десантники, специалисты лесной охраны и мобилизованные граждане. Привлечено более 90 единиц техники.