Подтопления из-за паводка отмечаются в двух городах и 18 поселениях Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Рост уровня воды в Амуре, разлив других рек и водоемов, подъем грунтовых вод привели к подтоплениям домов, подворий, дач и участков дорог в двух городах и 18 поселениях Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В результате выпадения обильных осадков из-за скопления дождевых вод накануне вечером в Бикине было подтоплено 22 приусадебных участка. <...> В городе на базе школы №5 подготовлен пункт временного размещения вместимостью 400 человек. В настоящее время отселение людей не проводилось. Также ливневыми водами оказались подтоплены восемь частных жилых домов в селе Лермонтовка Бикинского района. В настоящий момент проводится отселение жителей", - говорится в распространенном релизе.

В район направили группу спасателей в составе десяти человек.

Сейчас в регионе идут сильные дожди, вызванные тайфунами "Лекима" из Китая и "Кроса" из Японии. Непогода усугубит сложившуюся в регионе паводковую обстановку. На Амуре продолжается подъем воды из-за смещающегося с территории других регионов гребня дождевого паводка. Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг отметки 578 см, прибавив за сутки 7-8 см, опасной для города считается отметка 600 см. Вода поднимается и на других реках региона, затоплены дороги, приусадебные и земельные участки, некоторые дома и более 1,7 тыс. дач.

Как сообщило ГУ МЧС России по региону, в частности, в Хабаровске подтоплено 13 подворий на Вилюйской, Богачева, Керченской, Архаринской, Штормовой улицах, проезде Кемеровском, переулках Архаринском и Ульяновском. Есть подтопления на дорогах в городе, в том числе из-за сильного дождя. Также подтоплено свыше 1,6 тыс. дач на островах у Хабаровска.

В Хабаровском районе в селах Корсаково-2 подтоплено шесть жилых домов, 18 приусадебных участков и 110 земельных участков. В селах Елабуга, Бычиха, Петропавловка, Казакевичево, Федоровка, Сергеевка, Свечино, Заозерное, Новотроицкое общим итогом подтоплены 13 приусадебных, 35 земельных участков и 53 дачи, три участка дорог у сел Воронежское-2, Князе-Волконское. Подтопления дорог и дворов фиксируются и в Нанайском районе в селах Синда, Найхин, Дубовый Мыс, Гасси, Дада. Проезд к поселениям возможен по другим дорогам.