Режим ЧС ввели в Уссурийске из-за сильных дождей и паводка

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Администрация Уссурийского городского округа ввела режим ЧС локального характера в Уссурийске, а также на четырех из восьми остальных территориях городского округа, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

"В городе Уссурийске, а также на Пушкинской, Алексее-Никольской, Краснояровской и Пуциловской территориях с 18:00 (11:00 мск) вводится режим ЧС. За минувшие сутки выпало более 45 мм осадков. Нарушено транспортное сообщение с некоторыми сельскими населенными пунктами", - говорится в сообщении.

По информации властей, уровень воды в реке Раздольной вырос до 636 см, что выше выхода на пойму более чем на полметра. Самый сильный подъем произошел в реке Борисовка. При выходе на пойму уровень воды должен составлять 420 см, в настоящее время - 701 см. Кроме того, на 63 см выше критических отметок уровень реки Казачка возле села Пуциловка.

Отмечается, что социально-значимые объекты функционируют в обычном режиме. Электро- и водоснабжение не прерывалось.

По данным МЧС на пятницу, под угрозу подтопления из-за тайфуна в Приморье попадают десять районов края. Группировки спасателей направлены в Дальнереченский городской округ, Красноармейский, Лазовский и Хасанский муниципальные районы. Штормовое предупреждение на 16-17 августа в связи с приближением тайфуна "Кроса" к территории региона Приморский гидрометцентр объявил в среду.