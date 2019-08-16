Суд отказался снять с экс-министра финансов Подмосковья обвинения по 14 эпизодам

Суд в постановлении отметил, что Кузнецов обвиняется в совершении тяжких преступлений, срок давности по которым составляет 10 лет. "Доводы защиты об истечении сроков давности по ряду преступлений являются голословными", - говорится в постановлении суда.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу отказался снять с бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, находящегося на скамье подсудимых по делу о хищении более 11 млрд рублей, обвинения по 14 эпизодам в связи с истечением срока давности, передает корреспондент ТАСС.

После перерыва Басманный суд продолжит слушание дела по существу. Кузнецов признал вину и попросил о рассмотрении дела в особом порядке.

Обвинения Кузнецова

Кузнецов обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения. Так как дело рассматривается в особом порядке, в суде не будут изучаться доказательства, а сам приговор не может быть выше двух третей от максимального срока наказания.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.