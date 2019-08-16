Суд ограничил Котова в сроке ознакомления с делом о нарушениях при проведении митинга

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы ограничил активиста Константина Котова, арестованного по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга, в сроках ознакомления с его уголовным делом до 19 августа. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и установил ограничения Котову в сроках ознакомления с делом до 19 августа", - сказали агентству.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил Котова в СИЗО на два месяца.

Программисту Котову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Вину он не признает. Единственным в РФ осужденным по этой статье и позже освобожденным от отбытия наказания был активист Ильдар Дадин.

В Следственном комитете ранее сообщили ТАСС, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка проведения митинга") в течение предшествующих 180 суток. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий. Как уточнили в СК, действия Котова носят умышленный характер, он был задержан при попытке скрыться.