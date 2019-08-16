Россиянина приговорили в Белоруссии к 12 годам колонии за ввоз крупной партии наркотиков

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации приговорен в Белоруссии к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за незаконный оборот крупной партии наркотиков. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель Брестского областного суда Кристина Трубей.

"Суд Каменецкого района Брестской области признал гражданина РФ виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств с целью сбыта, изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов", - отметила представитель суда.

По ее словам, по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. "Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке", - уточнила Трубей.

Весной этого года во время въезда из Польши в Белоруссию в бензобаке автомобиля, принадлежащего россиянину, было обнаружено 29 пакетов и 52 цилиндрических сосудов с веществами растительного происхождения. В результате экспертизы было установлено, что это были десять кг марихуаны и 11 кг гашиша.