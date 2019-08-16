Полиция Калуги возбудила дело против мужчин, танцевавших с автоматом на дороге

ТАСС, 16 августа. Полиция возбудила уголовное дело по факту перекрытия движения в центре Калуги группой молодых людей 6 августа. Предположительно, у собравшихся было оружие. Об этом журналистам сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области.

"Следственным отделом УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", по факту перекрытия автомобилями проезжей части пересечения ул. Кирова и ул. Марата Калуги и демонстрации предмета, внешне похожего на оружие. В ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, где видно, как один из молодых людей танцует возле автомобиля, перекрывшего проезжую часть.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Калужской области, полиция составила 11 протоколов об административном правонарушении в отношении пятерых молодых людей и четырех девушек. Их возраст - от 19 до 26 лет.

С участниками инцидента проведены профилактические беседы.

По факту демонстрации одним из мужчин предмета, похожего на оружие, полиция провела дополнительную проверку. Прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование уголовного дела.