Полицейские в Ингушетии нашли 13-летнюю девочку, похищенную с целью женитьбы

МАГАС, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ингушетии установили местонахождение 13-летней девочки, похищенной жителем республики с целью вступления в брак, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Вечером 14 августа в дежурную часть ОМВД России по Назрани поступило сообщение от 36-летней горожанки о том, что неизвестным, передвигавшимся на автомашине ВАЗ-2110, похищена ее 13-летняя дочь. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных разыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение несовершеннолетней установлено, девочка передана родителям", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, 19-летний сельчанин похитил девочку с целью вступления в брак. В действиях юноши усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). В настоящее время собранный стражами порядка материал передан в следственные органы для принятия дальнейшего процессуального решения.