Частные жилые дома оказались подтоплены из-за ливней в Хабаровске

ТАСС, 16 августа. Несколько улиц и частных жилых домов оказались подтоплены в Хабаровске из-за обильных осадков, вызванных тайфуном "Лекима". Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

"Из-за скопления дождевых вод в перекрытой ливневке и подпора воды из Амура началось подтопление территории частных жилых домов", - говорится в сообщении.

Подтопленными остаются улицы в районе микрорайона Парус, частный сектор на Красной речке, улица Флегонтова и другие части города. Для откачки воды в городе установлена пожарно-насосная станция и пожарный насосно-рукавный модульный автомобиль "Поток".

"Сейчас Хабаровский край находится в остаточных явлениях циклона "Лекима". Несмотря на осадки, которые будут сохраняться еще примерно двое суток, это благоприятный сценарий. Мы ожидали подхода тайфуна "Кроса", но он изменил свою траекторию. Если бы этого не произошло, последствия по уровню водных малых рек, реки Амур и количества подтоплений были бы более непредсказуемы. Несмотря на локальные подтопления сейчас, это благоприятный сценарий", - сказал заместитель начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

Минувшей ночью в Хабаровском крае прошли сильные дожди. По данным властей региона, рост уровня воды в Амуре, разлив других рек и водоемов, подъем грунтовых вод привели к подтоплениям домов, подворий, дач и участков дорог в двух городах и 18 поселениях региона. На Амуре продолжается подъем воды из-за смещающегося с территории других регионов гребня дождевого паводка. Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг отметки 578 см, прибавив за сутки 7-8 см, опасной для города считается отметка 600 см. Вода поднимается и на других реках региона, затоплены дороги, приусадебные и земельные участки, некоторые дома и дачи.