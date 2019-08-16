Режим ЧС введен в еще одном районе Новгородской области из-за последствий непогоды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Власти Валдайского района Новгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципалитета из-за непогоды, которая вызвала повторные подтопления придомовых территорий и дорог в нескольких населенных пунктах. Режим ЧС введен пока ситуация не стабилизируется, сообщил глава Валдайского муниципального района Юрий Стадэ в пятницу.

"Режим ЧС введен на территории Валдайского муниципального района, действовать он будет до особого распоряжения, ввели режим из-за повторного подтопления населенных пунктов в Яжелбицком сельском поселении, Любницком сельском поселении, повторно начала подниматься вода в реке Полометь. Опять началось подтопление земельных участков, домовладений", - сказал Стадэ.

Собеседник агентства пояснил, что первый раз подтопления придомовых территорий и повреждение водой участков дорог произошли 9 августа в результате сильных ливней, потом вода начала уходить, однако 15 августа из-за непогоды ситуация повторилась. В общей сложности было размыто две дороги местного значения, еще три дороги подтоплены.

"Проезд сейчас есть во все населенные пункты, но не везде она [дорога] восстановлена удовлетворительно, то есть проезды временные и требуют дополнительных работ. По району к 66 домам вода подошла к фундаментам домов, где-то в подвалах вода стояла. Насколько какой дом пострадал, эту оценку мы сделаем на следующей", - добавил он, отметив, что людям, чьи приусадебные участки и подвалы пострадали, будет оказана финансовая помощь.

11 августа режим ЧС был введен в Маревском и Демянском районах Новгородской области из-за сильных дождей, которые прошли в регионе 9 августа. Тогда сразу в нескольких районах Новгородской области оказались подтоплены 27 домов, 136 приусадебных участков, размыто 15 участков дорог и три деревянные переправы. По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток выпало от 33 до 107 мм осадков, что составило от 45% до 141% месячной нормы.