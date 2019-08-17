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СМИ: на западе Украины упал военный вертолет

По данным агентства "Дело", погибших нет
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© ТАСС, архив

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области Украины. Об этом сообщило в субботу местное информагентство "Дело" со ссылкой на свои источники в военной прокуратуре.

"В Бродовском районе Львовщины потерпел крушение военный вертолет Ми-2. На месте работают правоохранительные органы. Сообщается, что обошлось без жертв", - сказано в сообщении.

В Минобороны Украины пока не комментируют эту информацию.

Ми-2 - советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М.Л. Миля в начале 1960-х годов. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. Массовое производство этих вертолетов завершилось в 1992 году, к тому моменту было построено свыше 5400 машин.

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