Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок после ливня

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реках Сочи - Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста - поднялся до неблагоприятных и опасных отметок после утреннего ливня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в субботу.

"Наблюдается подъем уровней [воды] рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет. Три единицы техники МЧС России работают по откачке воды из низменных участков улиц Азовская, Несебрская и участка автодороги в селе Веселом", - говорится в сообщении ведомства.

В пятницу спасатели объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи. Сильный ливень прошел в городе в субботу утром. По данным городских властей, он не повлиял на систему жизнеобеспечения города. В настоящее время экстренное предупреждение о сильных осадках и формировании смерчей на территории города продолжает действовать, сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.