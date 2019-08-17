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СМИ: семь человек погибли в результате схода оползня в Пакистане

Пострадали шестеро

ТАСС, 17 августа. Семь человек погибли, шесть пострадали в субботу в результате схода оползня в контролируемой Пакистаном части Кашмира. Об этом сообщила газета Dawn.

ЧП произошло в населенном пункте Потхи Чаприян Хилоти, расположенном в гористой местности. Оползень, вызванный сильными дождями, спровоцировал обрушение домов. Среди погибших - пятеро детей. Одна из пострадавших госпитализирована в тяжелом состоянии.

Этим летом в регионе уже несколько раз происходили подобные стихийные бедствия. В Кашмире в нынешнем году по меньшей мере 43 человека стали жертвами проливных дождей.

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Пакистан
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