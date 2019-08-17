Власти Перми назвали причину ДТП с маршрутным автобусом

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Маршрутный автобус врезался в стену в Перми из-за технической неисправности. Об этом в субботу говорится в сообщении, распространенном департаментом дорог и транспорта администрации города Перми.

"Сегодня, 17 августа, около 15:00 мск в районе остановки "Лесозавод" водитель автобуса №53 (перевозчик ООО "Дизель") не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса", - говорится в сообщении.

В то же время департамент дорог и транспорта администрации Перми сообщил, что "глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту <...> отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия и провести тщательное расследование".

По последним данным, в результате ДТП один человек погиб, 22, в том числе восемь детей, госпитализированы.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").