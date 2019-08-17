Водителя попавшего в ДТП автобуса в Перми опрашивает полиция

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Полицейские работают с водителем автобуса, попавшего в ДТП в Перми. Об этом в субботу журналистам сообщил заместитель начальника отдела информации и связи главного управления МВД России по Пермскому краю Владимир Васенин.

"В настоящий момент с водителем сотрудники полиции работают, получают от него объяснение, он направлен на медицинское освидетельствование. Когда будут результаты, сообщим", - сказал он.

По его словам, автобус в дальнейшем эвакуируют на стоянку, где с ним продолжат работать эксперты-следователи, проводить дополнительные осмотры и исследования. "В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил он.

О происшествии

Днем в субботу автобус "НефАЗ", ехавший из центра города в микрорайон "Гайва", врезался в бетонную стену здания компании "ЖБК-7", получив значительные повреждения. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, маршрутный автобус въехал в стену строительного магазина. По предварительной версии властей города, ДТП произошло из-за неисправности автобуса.

По последним данным, один пассажир погиб, госпитализированы 32 пострадавших, из них 10 детей.

Дождя на момент происшествия не было. Авария произошла на правобережной стороне города в 18 км от центра, движение транспорта в районе ДТП не затруднено.