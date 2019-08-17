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Восемь человек пострадали и один погиб в массовом ДТП на въезде в Рязань

Столкнулись пять автомобилей

ТАСС, 17 августа. Один человек погиб, еще восемь получили различные травмы при столкновении в субботу пяти легковых автомобилей на 68-м километре трассы Спас-Клепики - Рязань, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Рязанской области.

"Это [место происшествия] - мост через реку Ока", - сказал собеседник агентства. "В результате ДТП пострадали восемь человек и один человек погиб", - добавил он.

Ранним утром в субботу главное управление МЧС России по Рязанской области распространило для автомобилистов предупреждение о тумане в регионе с видимостью от 200 до 500 м.

В новость в 20:43 мск внесены изменения - добавлена новая информация и числе пострадавших.

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РоссияРязанская область
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