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Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Перми находятся в реанимации

В СК сообщили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получают необходимую помощь, трое из них находятся в реанимации. Сообщение об этом опубликовано на сайте СК РФ в субботу.

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"В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Трое пострадавших находятся в реанимации. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное, они получили травмы небольшой тяжести (ссадины и ушибы)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ДТП погибла женщина. Пострадали 32 человека, из них - 10 детей.

Днем в субботу автобус "НефАЗ", ехавший из центра города в микрорайон "Гайва", врезался в бетонную стену здания компании "ЖБК-7", получив значительные повреждения. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, маршрутный автобус въехал в стену строительного магазина. По предварительной версии властей города, ДТП произошло из-за неисправности автобуса.

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