После ДТП с маршрутным автобусом в Перми заведено уголовное дело

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Полиция завела уголовное дело по факту ДТП с маршрутным автобусом в Перми, в котором погиб один человек и 32 пострадали. Об этом в субботу журналистам сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

"По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе прокуратуры региона в свою очередь сообщили, что компания, чей автобус попал в ДТП, ранее нарушала правила перевозки.

"Этого перевозчика мы в прошлом году проверяли, там были выявлены некие нарушения, которые везде встречаются, по технике безопасности. Нарушения все были устранены, но вот в этом году такое происшествие. Мы сейчас повторно подключимся к проверке данного перевозчика", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте ведомства, в конце 2016 года и в 2018 году прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявляла многочисленные нарушения в работе перевозчика ООО "Дизель". К примеру, водитель одного из автобусов, 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также к управлению автобусами допускались водители, систематически нарушавшие ПДД, не проходившие обязательное медицинское освидетельствование.

О происшествии

Днем в субботу автобус "НефАЗ", ехавший из центра города в микрорайон Гайва, врезался в бетонную стену здания компании "ЖБК-7", получив значительные повреждения. По предварительной версии властей города, ДТП произошло из-за неисправности автобуса. Дождя на момент происшествия не было.

В аварии погибла одна женщина, пострадали 32 человека, они госпитализированы. Среди пострадавших 10 детей: девять в состоянии средней степени тяжести, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. В тяжелом состоянии также пятеро взрослых.

Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту транспорта отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия. По данным на сайте Городского управления транспорта Перми, компания "Дизель" обслуживала в городе шесть маршрутов общественного транспорта.