Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На улице Силикатной в Мытищах водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался сначала в ограду, затем в грузовик. Четверо человек, находившиеся внутри легкового автомобиля, получили травмы и госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказали в полиции.

По факту инцидента ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.