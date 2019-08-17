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Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах

Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался сначала в ограду, затем в грузовик

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На улице Силикатной в Мытищах водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался сначала в ограду, затем в грузовик. Четверо человек, находившиеся внутри легкового автомобиля, получили травмы и госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказали в полиции.

По факту инцидента ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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