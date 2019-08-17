СК возбудил уголовное дело после ДТП в Перми с маршрутным автобусом

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Пермскому краю завели уголовное дело по факту ДТП с маршрутным автобусом в Перми, в результате которого погиб один человек и 32 пострадали. Об этом в говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Днем в субботу автобус "НефАЗ", ехавший из центра города в микрорайон Гайва, врезался в бетонную стену здания компании "ЖБК-7", получив значительные повреждения. По предварительной версии властей города, ДТП произошло из-за неисправности автобуса.

В аварии погибла одна женщина, пострадали 32 человека, они госпитализированы. Среди пострадавших 10 детей: девять в состоянии средней степени тяжести, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. В тяжелом состоянии также пятеро взрослых.

Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту транспорта отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания следствия. По данным на сайте Городского управления транспорта Перми, компания "Дизель" обслуживала в городе шесть маршрутов общественного транспорта.