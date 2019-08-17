ABC: в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси. Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока не поступало.

ФАУ начало расследование в связи с произошедшим.