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ABC: в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал на жилой дом

Информации о судьбе людей, находившихся на борту, пока нет

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Небольшой самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси. Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока не поступало.

ФАУ начало расследование в связи с произошедшим.

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