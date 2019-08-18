Число муниципалитетов Приморья, в которых ввели режим ЧС из-за паводка, выросло до семи

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ведли в семи муниципальных образованиях Приморья, где продолжается мощный паводок из-за длительных дождей. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба администрации края.

"Режим ЧС сохраняется в семи муниципалитетах: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах. Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что накануне режим ЧС действовал в трех муниципалитетах.

Как доложили главы муниципальных образований на совещании, которое провел врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников, 58 человек, эвакуированных с подтопленных территорий, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, еще пять - в Уссурийске.

В Лесозаводском городском округе в пионерлагере имени Горького развернут ПВР на 100 мест, сейчас в нем размещены одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске организованы пять ПВР, готовые принять до 200 человек. "Более 40 человек приютил у себя фермер Анатолий Тимчишин из села Синельникова, обогрел и накормил. Считаю, что таких людей нужно представлять к награде", - цитирует пресс-служба слова Мельникова.

Минувшей ночью из берегов вышли три реки в Уссурийском городском округе, где в зону подтопления попали 21 дом (66 жителей) в населенных пунктах округа, а также две улицы и парк в самом городе. В администрации Уссурийского городского округа создано 30 комиссий по обследованию объектов, пострадавших от паводка.

В Приморском крае продолжается вызванный затяжными дождями паводок. Режим ЧС локального и муниципального уровня ввели власти Уссурийска, Лесозаводска и Октябрьского района Приморского края. На вечер субботы наблюдались переливы на десяти участках автодорог местного значения в трех муниципальных образованиях.