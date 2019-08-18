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ДТП с маршрутным автобусом в Перми

После ДТП с автобусом в Перми восемь человек находятся в тяжелом состоянии

Всего госпитализировано 32 человека
Описание
© Карина Бурьян /ТАСС

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Восемь пострадавших при ДТП с автобусом, врезавшимся в субботу днем в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в воскресенье на сайте краевого Минздрава.

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"По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 08:30 (06:30 мск) госпитализировано 32 пострадавших, из них девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых (у восьми из них тяжелое состояние). Всем госпитализированы оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В ДТП, которое, по предварительным данным, произошло из-за неисправности автобуса, погиб один человек. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела. Глава города Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика - компанию "Дизель" - от работы на городских маршрутах до окончания следствия.

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РоссияПермский крайДТП с маршрутным автобусом в Перми
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