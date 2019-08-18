Полиция задержала водителя автобуса, попавшего в крупное ДТП в Перми

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Полиция задержала водителя автобуса, попавшего в субботу днем в Перми в ДТП, в котором один человек погиб и 32 пострадали. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального главка МВД.

"Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства.

Также в региональном управлении МВД уточнили, что водитель был трезв. "Водитель автобуса освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера - трезв", - говорится в сообщении на сайте управления.

ДТП, по предварительным данным, произошло из-за неисправности автобуса. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела. Глава города Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика - компанию "Дизель" - от работы на городских маршрутах до окончания следствия.