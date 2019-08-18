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ДТП с маршрутным автобусом в Перми
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Полиция задержала водителя автобуса, попавшего в крупное ДТП в Перми

В МВД сообщили, что он был трезв
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© Карина Бурьян /ТАСС

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Полиция задержала водителя автобуса, попавшего в субботу днем в Перми в ДТП, в котором один человек погиб и 32 пострадали. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального главка МВД.

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"Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник агентства.

Также в региональном управлении МВД уточнили, что водитель был трезв. "Водитель автобуса освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера - трезв", - говорится в сообщении на сайте управления.

ДТП, по предварительным данным, произошло из-за неисправности автобуса. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела. Глава города Дмитрий Самойлов поручил отстранить перевозчика - компанию "Дизель" - от работы на городских маршрутах до окончания следствия.

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РоссияПермский крайДТП с маршрутным автобусом в Перми
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