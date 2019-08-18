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Укрывшиеся от тайфуна "Кроса" в приморских бухтах иностранные шхуны покинули воды РФ

Ранее сообщалось, что на время прохождения тайфуна запросы на разрешение укрыться у берегов Приморья подали около 150 иностранных судов

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Иностранные шхуны, которые на время тайфуна "Кроса" зашли в бухты Приморского края, покинули территориальные воды РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ в воскресенье.

В среду ТАСС сообщал, что запросы на разрешение укрыться у берегов Приморья на время прохождения тайфуна региональным пограничникам подали около 150 иностранных судов. "Накануне они начали выходить из бухт, где пережидали непогоду. Сегодня все суда покинули территориальные воды РФ", сообщили в пресс-службе.

16-17 августа в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Кроса", который принес в край сильный паводок. В воскресенье синоптики объявили, что тайфун больше не оказывает влияние на погоду в регионе.

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