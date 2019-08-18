Украина экстрадировала пытавшегося сбежать израильского наркоторговца

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь (расположен под Киевом - прим. ТАСС)", - написала она в Twitter.

Амос Дов Сильвер - основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны - является гражданином Израиля и США. Он был арестован в Киеве 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля. Тогда власти Украины называли арест Сильвера крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран. 11 июля Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест.

В минувшую пятницу стало известно, что Сильвер сбежал в киевском аэропорту Борисполь в ходе его депортации в Израиль. По данным издания "Страна", Сильвер прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в зону duty free и исчез. Отмечается, что решение суда о депортации израильтянина было принято 15 августа, причем украинская полиция не известила об этом израильскую и проводила депортацию самостоятельно.

Накануне стало известно о задержании Сильвера Службой безопасности Украины в городе Умань Черкасской области.